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18.12.2019  14:32   

В метро перенастроили терминалы пополнения

Сузился круг терминалов, в которых можно пополнить «старые» карточки.


// Facebook

С 18 декабря в связи с внедрением системы E-ticket в метрополитене часть терминалов (бело-синего цвета) не принимает для пополнения бесконтактные электронные карточки, сообщили на официальной странице Харьковского метрополитена в Facebook.

В дальнейшем можно пополнять бесконтактные электронные карточки в терминалах желто-синего цвета и пользоваться другими средствами оплаты проезда в метрополитене (карточкой E-ticket или разовым бумажным билетом).

Тэги:  метро, харьков, терминал
 
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