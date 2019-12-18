В метро перенастроили терминалы пополнения

Сузился круг терминалов, в которых можно пополнить «старые» карточки.
С 18 декабря в связи с внедрением системы E-ticket в метрополитене часть терминалов (бело-синего цвета) не принимает для пополнения бесконтактные электронные карточки, сообщили на официальной странице Харьковского метрополитена в Facebook.
В дальнейшем можно пополнять бесконтактные электронные карточки в терминалах желто-синего цвета и пользоваться другими средствами оплаты проезда в метрополитене (карточкой E-ticket или разовым бумажным билетом).
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений, но не подходит для покупок.
Нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Ночью и утром местами по области слабый гололед. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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давл.:
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