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19.12.2019  10:50   

Депутаты горсовета ликвидировали въезд на Новых Домах

Харьковский городской совет упорядочил топонимические названия уже существующих улиц.


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Своим решением городской совет внес изменения в Реестр названий урбанонимов города Харькова.

В частности, депутаты приняли решение считать въезд Нансена таким, что не существует, "в связи с отсутствием имеющейся застройки и перспектив существования, согласно планировки территории".

Кроме этого, депутаты назвали переулок, что расположен от пересечения Звездного переулка и Звездного въезда, Звездным переулком как продолжением существующего. Назвали переулок от Решетькинськои улице в восточном направлении Решетькинським переулком, а перпендикулярно улице въезд - Решетькинським въездом.

Также депутаты переименовали переулок Курагинський в переулок Курганский, "в связи с тем, что по факту является Курганским".

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  топонимика, переименование, харьков, горсовет, застройка
 
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