19.12.2019 15:18

Мост на Окружной в Харькове прошел испытания (ФОТО)

Конструкцию испытывали двумя грузовиками, наполненными песком.



://2day.kh.ua/

18 декабря эксперты провели испытания на мосту на Окружной с помощью двух грузовых автомобилей с песком общим весом 54 тонны. Отремонтированный мост проверку прошел, - сообщил KHARKIV Today заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка.

Во время обследования по мосту проехал грузовой автомобиль с песком, после чего пустили второй грузовик. Затем два автомобиля подъехали к началу путепровода и разъехались. Эксперты документировали результаты исследования на мосту и под мостом.

"Вчера мост прошел проверку по работоспособности с грузом. Это были две машины с песком. Ставились датчики и измерялись прогибы. Мост проверку прошел", - сказал Пляка.

На мосту уже смонтировали барьерные ограждения и откосы, сейчас наносят разметку и устанавливают дорожные знаки. По словам Пляки, мост уже готов к введению в эксплуатацию.

Ежедневно на мосту работают около 40 человек, он должен быть открыт 22 декабря - такое указание дал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Напомним, мост на Окружной недалеко от авторынка "Лоск" рухнул 25 августа этого года. Никто не пострадал. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст 275 (нарушения правил, которые касаются безопасной эксплуатации зданий и сооружений). Санкции статей предусматривают от 2 до 5 лет лишения свободы.

В то же время, эксперты Харьковского государственного автодорожного университета в прошлом году обследовали мост и указали дорожникам на дефекты, которые следовало устранить. Эти дефекты устранены не были.