24.12.2019 10:06

За нарушениями ПДД будет следить КАСКАД (ФОТО)

В ХНУВД представили комплексную систему контроля автомобильных дорог «КАСКАД».



// Нацполиция

Представители полиции, органы местной власти и ученые обсудили условия запуска пилотного проекта автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Харькове. Данный проект внедрен Министерством внутренних дел Украины и его главной целью является уменьшение количества аварий на автодорогах государства, которые имеют тенденцию к постоянному росту.



Комплексная автоматизированная система контроля автомобильных дорог (КАСКАД) - это интеллектуальная система, которая способна обнаруживать очень широкий спектр нарушений, таких как нарушение скоростного режима движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, нарушение разметки и пересечение сплошной полосы, движение полосой общественного транспорта.



Комплекс оборудован камерой машинного зрения, 3D радаром. Он способен определять скорость всех транспортных средств в обоих направлениях, тип и марки ТС, определять государственные номера автомобилей. КАСКАД собирает и передает в центр обработки данных достаточными доказательствами в виде фотоматериалов и видео момента совершения нарушения.



Такая система уже внедрена в Киеве, Одессе и Николаеве. Факт ее присутствия резко сократил аварийность в местах концентрации ДТП, а психологическое воздействие заставил водителей соблюдать скоростной режим в месте контроля.

В Харькове данная система, установленная на проспекте Льва Ландау, всего за 4 дня зафиксировала уменьшение количества нарушений ПДД почти вдвое, отметили правоохранители.