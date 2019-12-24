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24.12.2019  18:51   

В Харькове появится новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут №59э будет введен в Индустриальном районе.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 24 декабря, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил заместитель директора Департамента инфраструктуры Александр Куколь.
 
По его словам, автобусы на этом маршруте будут курсировать следующим образом: автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. Библика - ул. Библика, 4-а.
 
Новый маршрут начнет работу после завершения всех предусмотренных законодательством процедур.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  новый маршрут, автобус, харьков
 
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