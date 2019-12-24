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24.12.2019  19:35   

Об Астрономической нельзя будет проехать весь январь

Движение будет запрещено до 31 января.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Астрономической, на участке от ул. Академика Проскуры до пер. Астрономического, будет запрещено до 31 января.
 
Ранее движение планировали открыть 28 декабря. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки продлены в связи с продолжением аварийно-восстановительных работ на канализационной сети по ул. Астрономической в ​​районе дома №7.
 
Напомним, что объехать закрытый участок можно по пр. Жуковского. Автобусы №33э, 247э, 278э объзжают так: - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского – разворотный круг «Проспект Жуковского».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, астрономическая, харьков
 
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