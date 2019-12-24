24.12.2019 19:35

Об Астрономической нельзя будет проехать весь январь

Движение будет запрещено до 31 января.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Астрономической, на участке от ул. Академика Проскуры до пер. Астрономического, будет запрещено до 31 января.

Ранее движение планировали открыть 28 декабря. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки продлены в связи с продолжением аварийно-восстановительных работ на канализационной сети по ул. Астрономической в ​​районе дома №7.

Напомним, что объехать закрытый участок можно по пр. Жуковского. Автобусы №33э, 247э, 278э объзжают так: - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского – разворотный круг «Проспект Жуковского».