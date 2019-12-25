25.12.2019 13:31

В Харькове утвердили автоматизированную систему оплаты парковки

Положение об автоматизированной системе контроля оплаты стоимости услуг по парковке утвердили сегодня, 24 декабря, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.



://city.kharkov.ua

Как сообщила заместитель директора Департамента регистрации и цифрового развития Галина Литвинец, система, разработанная для смартфона, будет состоять, в частности, из следующих компонентов:

- приложение для водителя;

- приложение для инспектора по парковке;

- веб-портал водителя.



Система позволит с помощью мобильного приложения осуществлять безналичную оплату стоимости услуг по парковке и предоставит водителям информацию о городских парковках, а также позволит инспекторам контролировать оплату за парковку в автоматическом режиме, привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении правил остановки, стоянки и парковки транспорта.

По словам Галины Литвинец, автоматизированная система начнет работать в Харькове уже в январе следующего года.