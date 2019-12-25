В Харькове утвердили автоматизированную систему оплаты парковки

Положение об автоматизированной системе контроля оплаты стоимости услуг по парковке утвердили сегодня, 24 декабря, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.
Как сообщила заместитель директора Департамента регистрации и цифрового развития Галина Литвинец, система, разработанная для смартфона, будет состоять, в частности, из следующих компонентов:
- приложение для водителя;
- приложение для инспектора по парковке;
- веб-портал водителя.
Система позволит с помощью мобильного приложения осуществлять безналичную оплату стоимости услуг по парковке и предоставит водителям информацию о городских парковках, а также позволит инспекторам контролировать оплату за парковку в автоматическом режиме, привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении правил остановки, стоянки и парковки транспорта.
По словам Галины Литвинец, автоматизированная система начнет работать в Харькове уже в январе следующего года.
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