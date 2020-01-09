В Искринском переулке временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Искринскому, на участке от ул. Святодуховской до ул. Искринской, запрещено до 20:00 17 января.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на теплосетях по ул. Искринский, в районе дома №8.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам.
Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: