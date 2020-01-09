09.01.2020 10:35

В Искринском переулке временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Искринскому, на участке от ул. Святодуховской до ул. Искринской, запрещено до 20:00 17 января.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на теплосетях по ул. Искринский, в районе дома №8.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам.