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09.01.2020  10:35   

В Искринском переулке временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Искринскому, на участке от ул. Святодуховской до ул. Искринской, запрещено до 20:00 17 января.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на теплосетях по ул. Искринский, в районе дома №8. 

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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