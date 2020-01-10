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10.01.2020  14:48   

В воскресенье полчаса нельзя будет проехать в центре города

На площади Свободы и улице Сумской будет закрыто движение.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по пл. Свободы, от ул. Сумской до ул. Тринклера, а также по ул. Сумской, от ул. Свободы до пл. Первого Мая, будет запрещено с 11:30 до 12:00 12 января.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением фестиваля «Вертеп-Фест 2020».
 
В это время автобусы будут курсировать следующим образом:
 
№20е, 217э: изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку пассажиров на остановке ст. м. «Госпром»;
 
№65е, 296э: - ст. м. «Госпром» - пр. Независимости - пр. Науки - ул. Новгородская - ул. Белой Акации - ул. Сумская;
 
№78э: - ст. м. «Госпром» - пр. Науки - ул. Новгородская - ул. Белой Акации - ул. Сумская и далее по маршруту;
 
№119э: - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - Нетеченская набережная - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;
 
№202э: - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки - ул. Новгородская - ул. Белой Акации - ул. Сумская и далее по маршруту;
 
№278э: пр. Независимости - пр. Науки - ул. Новгородская - ул. Белой Акации - ул. Сумская и далее по маршруту.
 
Также в это время будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской, на участке от пл. Свободы до разворотного круга «Парк им. Горького». Тролебусы будут курсировать так:
 
№2: часть маршрута: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ст. м. «Госпром»;
 
часть маршрута: разворотный круг «Пр. Жуковского» - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - разворотный круг «Парк им. Горького»;
 
№17: разворотный круг «Ул. Рудика» - ул. Лесопарковая - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - разворотный круг «Парк им. Горького».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движения, центр, харьков
 
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