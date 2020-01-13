По Салтовке запустили новый троллейбусный маршрут

13 января, в Харькове заработал новый троллейбусный маршрут - теперь жителям Северной Салтовки стало удобнее добираться домой от станции метро «Героев труда».
Новый троллейбусный маршрут получил №47.
Он курсирует с 5:30 утра до 23:30 вечера от улицы Героев Труда (автостанция) до разворотного круга по улице Наталии Ужвий (дублирует автобусный маршрут №41).
Протяженность линии составляет около 3,7 км. На маршруте будут такие остановки:
На маршруте будут ходить 7 новых троллейбусов "Богдан", купленных за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.
Напомним, линию начали прокладывать летом прошлого года. Общая стоимость строительства составила около 190 млн грн.
Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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