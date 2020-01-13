13.01.2020 12:45

По Салтовке запустили новый троллейбусный маршрут

13 января, в Харькове заработал новый троллейбусный маршрут - теперь жителям Северной Салтовки стало удобнее добираться домой от станции метро «Героев труда».



Фото: «Суспільне»

Новый троллейбусный маршрут получил №47.

Он курсирует с 5:30 утра до 23:30 вечера от улицы Героев Труда (автостанция) до разворотного круга по улице Наталии Ужвий (дублирует автобусный маршрут №41).