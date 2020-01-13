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13.01.2020  12:45   

По Салтовке запустили новый троллейбусный маршрут

13 января, в Харькове заработал новый троллейбусный маршрут - теперь жителям Северной Салтовки стало удобнее добираться домой от станции метро «Героев труда».


Фото: «Суспільне»

Новый троллейбусный маршрут получил №47. 

Он курсирует с 5:30 утра до 23:30 вечера от улицы Героев Труда (автостанция) до разворотного круга по улице Наталии Ужвий (дублирует автобусный маршрут №41). 

Протяженность линии составляет около 3,7 км. На маршруте будут такие остановки:

  • "Стацния метро "Героев труда" (конечная);
  • "Ул. Бучмы";
  • "Ул. Ромашова";
  • "МЖК" Интернационалист ";
  • "Микрорайон" Северная-3 ";
  • "Ул. Леся Сердюка";
  • "Ул. Натальи Ужвий";
  • "Разворотный круг" Северная Салтовка "(конечная).

На маршруте будут ходить 7 новых троллейбусов "Богдан", купленных за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Напомним, линию начали прокладывать летом прошлого года. Общая стоимость строительства составила около 190 млн грн.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  троллейбус, салтовка, харьков, маршрут
 
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