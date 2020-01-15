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15.01.2020  08:02   

Где в Харькове не будет воды 15 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  
ул. Валентиновская (Блюхера), 11 (п. №4, стояк) до 20:00 15.01.20 г.

Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 15.01.20 г.  

Немышлянский район:
пр. Московский, 232-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 15.01.20 г.

Слободской район:
проезд Садовый, 18/1 (п. №1, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, спаренный стояк), 185 (п. №3, стояк), ул. Кошкина, 4 (п. №1, стояк), ул. Зерновая, 6/6 (п. №1, стояк) до 20:00 15.01.20 г.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 12 до 19:00 14.01.20 г., пр. Науки (Ленина), 76 (п. №6, стояк) до 20:00 15.01.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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