Где в Харькове не будет воды 15 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Валентиновская (Блюхера), 11 (п. №4, стояк) до 20:00 15.01.20 г.
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 15.01.20 г.
Немышлянский район:
пр. Московский, 232-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 15.01.20 г.
Слободской район:
проезд Садовый, 18/1 (п. №1, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, спаренный стояк), 185 (п. №3, стояк), ул. Кошкина, 4 (п. №1, стояк), ул. Зерновая, 6/6 (п. №1, стояк) до 20:00 15.01.20 г.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 12 до 19:00 14.01.20 г., пр. Науки (Ленина), 76 (п. №6, стояк) до 20:00 15.01.20 г.
День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, мокрый снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
влажн.:
давл.:
ветер: