15.01.2020 08:02

Где в Харькове не будет воды 15 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Валентиновская (Блюхера), 11 (п. №4, стояк) до 20:00 15.01.20 г.



Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 15.01.20 г.



Немышлянский район:

пр. Московский, 232-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 15.01.20 г.



Слободской район:

проезд Садовый, 18/1 (п. №1, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, спаренный стояк), 185 (п. №3, стояк), ул. Кошкина, 4 (п. №1, стояк), ул. Зерновая, 6/6 (п. №1, стояк) до 20:00 15.01.20 г.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 12 до 19:00 14.01.20 г., пр. Науки (Ленина), 76 (п. №6, стояк) до 20:00 15.01.20 г.