18.05.2017 09:29

Эксперты прогнозирую подорожание доллара и цен на бензин

Цены на бензин на украинских АЗС повысятся осенью в результате повышения курса доллара.



dozor.kharkov.ua

Об этом заявил директор группы компаний PRIME Дмитрий Лёушкин.



"Апрельское подорожание было спланировано еще в декабре, когда принимался бюджет Украины на этот год и вносились правки в Налоговый кодекс, которыми предусматривалось повышение акцизов на топливо. Пришел срок и цена повысилась. Больше причин повышения в этом году нет", - объяснил Дмитрий Лёушкин.



Эксперт рынка напоминает, что основными драйверами повышения цен на горюче-смазочные материалы остаются два фактора: стоимость нефти и курс национальной валюты. Иногда к экономическим факторам роста цен на топливо в рознице прибавляются и политические моменты. Украинский рынок топлива такой кризис уже пережил – когда Россия всеми силами блокировала поставки горюче-смазочных материалов в Украину.



"В этом году мы подобную ситуацию наблюдали со сжиженным газом, в прошлом – с дизельным топливом. Это создавало трудности для украинских импортеров, и они не могли завозить топливо в Украину", - рассказывает Лёушкин.



По его словам, российские провокации не принесли результата, и украинские предприниматели быстро нашли новые альтернативные источники поставки горюче-смазочных материалов в страну.



"Украинские предприниматели договорились о поставках дизельного топлива из Греции и Индии через морские порты. Предприимчивость наших предпринимателей фактически спасла национальный рынок от перебоев с топливом и искусственного повышения цен", - констатирует он.



Однако, по прогнозам бизнесмена, избежать повышения цен на бензин и дизтопливо в этом году Украине не удастся. Очередной скачок цен на топливо в рознице ожидается уже этой осенью.



"Курс доллара однозначно повыситься к концу года, а с ним пойдут вверх и розничные цены на АЗС. Почему повыситься? Для государства выгодно поднять курс доллара к концу года и таким образом отрегулировать наполнение государственного бюджета. Следовательно, я ожидаю повышения цен на горюче-смазочные материалы ближе к осени", - заявил эксперт.