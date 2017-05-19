 
Главная Новости Экономика и промышленность Цены на дизтопливо продолжают снижаться
19.05.2017  09:37   

Цены на дизтопливо продолжают снижаться

Железнодорожные партии дизтоплива подешевели еще на 100 гривен за тонну, при этом предложение ресурса продолжает расширяться.


Автоновости

Об этом OilNews рассказали в "Консалтинговой группе А-95".

Средняя стоимость ДТ в крупном опте сегодня снизилась до 21 600 грн/т, что является минимальной ценой с 27 декабря 2016 года.

При этом на рынке наблюдается рекордное предложение ресурса: 25 предложений по 10-ти базисам 7-ми различных производителей.

ОККО, ЗНГК и WOG торговали белорусским продуктом по 21 700–21 900 грн/т. Литовское дизтопливо предлагает "Параллель" и "ЗНП-М в Черниговской области по 21 600–21 700 грн/т, а "Гранд Петрол" в Киеве – по 22 400 грн/т. В Херсоне и Запорожье "Альянс Энерго Трейд" выходит с туркменским ДТ по 22 100 грн/т.

Автомобильные партии также дешевеют. Их средняя по стране стоимость в четверг снизилась еще на 5 коп./л, до 18,69 грн/л. "Анвитрейд" и "Е.Коннект" торгуют трубопроводным ресурсом по 18,20 грн/л (-10 коп./л). Поставщики белорусского продукта в Коростене – "Фактор" и "Укрпалетсистем" – 18,20–18,25  грн/л.

Стоимость ДТ в европейских портах стабилизировалась в последние дни на уровне 484–495 дол/т. Операторы рынка отмечают сохранение потенциала для снижения цен.
"Завтра цена еще опустится на 50–100 грн/т", – поделился прогнозом один из импортеров российского ДТ.

Источник:   Экономическая Правда
 Тэги:  топливо, цены
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.12 Общество В 2016 году на альтернативное теплоснабжение перевели 73 объекта социальной сферы области 18.10 Экономика и промышленность На Харьковщине завод стал производить улучшенное дизтопливо 11.10 Криминал и происшествия Пассажир из Минска переборщил с айфонами
 
 

Видео

Более 150 проблемных вопросов сегодня подняли харьковчане во время личного приёма Харьковского городского головы
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 