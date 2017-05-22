22.05.2017 14:28

Жители Харьковщины задекларировали около трех миллиардов гривен

Завершена ежегодная кампания декларирования доходов граждан, полученных в прошлом году, которая проводилась Государственной Фискальной Службой Украины с января по апрель текущего года.



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Более 31 тыс. жителей Харькова и области выполнили свой конституционный долг, отчитавшись о свои прошлогодние доходы. Общая сумма задекларированных ими состояния - почти 3 млрд. грн., что на 91,5 млн. грн. более чем в 2016 году.

Граждане декларировали: наследие (457,1 млн. грн.), доходы от продажи сельхозпродукции (106,3 млн. грн.), доходы, полученные от предоставления имущества в аренду (78,4 млн. грн.) др.



Сумма налога на доходы физических лиц к уплате в бюджет согласно представленных деклараций составила 81,1 млн. грн., военного сбора – 13,5 млн. грн.



При этом, доходы свыше 1,0 млн. грн. задекларировали 329 граждан. В декларациях миллионеры указали 1,4 млрд. грн. доходов.



Напомним, что до конца года предоставить декларации о доходах могут граждане, которые имеют право на налоговую скидку согласно Налогового кодекса Украины.



На сегодня таким правом уже воспользовались более 2,5 тыс. жителей Харьковщины. Общая сумма налога на доходы физических лиц, которая будет им возвращена из бюджета - 3,7 млн. грн.