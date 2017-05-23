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23.05.2017  09:33   

Цены на нефть продолжают расти

Нефть эталонных марок продолжает дорожать в ходе торгов в понедельник после роста цен на 10% за две предыдущих недели, торгуясь на максимальном уровне более чем за месяц.


РБК-Украина

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 увеличились на 0,50 (0,93%) - до 54,11 доллара за баррель.

Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,54 доллара (1,07%) - до 50,87 доллара за баррель.

Инвесторы ждут заседания стран-членов ОПЕК и других встреч представителей крупнейших нефтедобывающих государств, которые состоятся позднее на этой неделе, пишет MarketWatch.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны настроены на продление действующих сейчас ограничений на добычу нефти на девять месяцев.

Это поможет производителям достичь цели по балансировке рынка и сокращению мировых запасов нефти до среднего уровня за пять лет, сказал он.

По словам министра, решение планируется принять 25 мая в Вене, но уже все настроены на сделку, пишет The Wall Street Journal.

Источник:   Экономическая Правда
 Тэги:  цены, нефть
 
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