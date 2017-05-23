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23.05.2017  09:57   

«Турбоатом» выполнил заказ для Запорожской АЭС

ПАО «Турбоатом» полностью закончил изготовление конденсатора для блока №3 Запорожской АЭС.


dozor.kharkov.ua

По условиям контракта "Турбоатом" изготовил и отгрузил для Запорожской АЭС конденсатор "блочно-модульного" исполнения с охлаждающими трубками из нержавеющей стали для турбины К-1000-60/1500-2 мощностью 1000 МВт. Конденсатор состоит из 3 корпусов, каждый из которых содержит по 6 модулей,сообщают в пресс-службе предприятия. 

Контрольная сборка конденсатора с охлаждающими трубками была сдана представителям Запорожской АЭС.

Новое оборудование позволит турбоагрегату работать на номинальной мощности при изменениях температуры охлаждающей воды, повысить мощность и продолжить срок эксплуатации энергоблока.

Договор подписан по результатам открытых торгов и по процедуре закупки в системе Prozorro, в соответствии с "Законом о Государственных закупках". "Турбоатом" впервые принял участие в тендере в системе Prozorro.

Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища в г. Энергодар.

Это крупнейшая электростанция в Европе. На АЭС установлено пять турбин К-1000-60/1500-2 и одна К-1100-60/1500-2М, которые изготовил ПАО "Турбоатом".

 

Тэги:  турбоатом, харьков
 
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