«Турбоатом» выполнил заказ для Запорожской АЭС

ПАО «Турбоатом» полностью закончил изготовление конденсатора для блока №3 Запорожской АЭС.
По условиям контракта "Турбоатом" изготовил и отгрузил для Запорожской АЭС конденсатор "блочно-модульного" исполнения с охлаждающими трубками из нержавеющей стали для турбины К-1000-60/1500-2 мощностью 1000 МВт. Конденсатор состоит из 3 корпусов, каждый из которых содержит по 6 модулей,сообщают в пресс-службе предприятия.
Контрольная сборка конденсатора с охлаждающими трубками была сдана представителям Запорожской АЭС.
Новое оборудование позволит турбоагрегату работать на номинальной мощности при изменениях температуры охлаждающей воды, повысить мощность и продолжить срок эксплуатации энергоблока.
Договор подписан по результатам открытых торгов и по процедуре закупки в системе Prozorro, в соответствии с "Законом о Государственных закупках". "Турбоатом" впервые принял участие в тендере в системе Prozorro.
Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища в г. Энергодар.
Это крупнейшая электростанция в Европе. На АЭС установлено пять турбин К-1000-60/1500-2 и одна К-1100-60/1500-2М, которые изготовил ПАО "Турбоатом".
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