23.05.2017 09:02

Что происходит на рынке продажи недвижимости в Харькове

Постепенное снижение цен вторичного жилья в течение 2016-2017 годов привело к формированию двух основных групп продавцов недвижимости.



Стройобзор

Такую мысль высказали риэлторы в ходе конференции по рынку недвижимости, которая прошла в Харькове.



"Первую группу продавцов условно можно назвать "мотивированные". И у них есть два главных мотива продажи: прежде всего, это экстренная ситуация, при которой продавец вырученными от сделки средствами рассчитывает оперативно решить какую-то острую жизненную проблему. Следующий мотив – это коммерческий расчет. Движимые данным мотивом продавцы мыслят примерно так: "Чего квартира будет стоять? Лучше я ее продам и вложу деньги во что-то другое!" – отметила руководитель компании харьковского агентства недвижимости Светлана Якимова.



По словам эксперта, вторую группу продавцов условно можно назвать "выжидающие".



"Эти владельцы квартир хотят продать объект, но острой потребности в совершении сделки не испытывают и мыслят примерно так: "Пускай квартира лучше постоит, она же кушать не просит!" Причем, они выходят на рынок с предложением своего объекта и запрашиваемая ими цена заведомо выше той, что сегодня готов дать покупатель. То есть реальных шансов на сделку у них в настоящее время практически нет", – отметила Светлана Якимова.



Риэлтор также добавила, что разделение продавцов на "мотивированных" и "выжидающих" наиболее ярко выражено в сегменте жилья класса "бизнес". С начала 2017 года средняя стоимость квадратного метра таких объектов снизилась с 998 до 988 долларов за квадратный метр. Цены жилья класса "элит" опустились с отметки 1 267 до 1 096, а класса "эконом" – с 675 до 637 долларов за квадратный метр.



По мнению Светланы Якимовой, фактором, который может резко повлиять на поведение цен недвижимости, является колебания курсов валют. Если курс будет стабилен, то цены будут держаться примерно на том же уровне, на котором находятся в настоящее время, либо покажут очень незначительное снижение, полагает эксперт.