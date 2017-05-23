23.05.2017 14:53

После блокировки российских сайтов крупный интернет-провайдер заявил о повышении тарифов

Провайдер телекоммуникационных услуг компания «Воля» намерен повысить тарифы в среднем на 12,6% с 1 июня.



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Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.



«Чтобы и в дальнейшем поддерживать высокий уровень сервиса, мы вынуждены с 1 июня 2017 года скорректировать текущую абонентскую плату за ваш тариф и дополнительные услуги. В начале лета тарифы вырастут в среднем на 12,6%», - говорится в сообщении.



В компании отметили, что на себестоимость услуг и на итоговое повышение их стоимости влияют рост тарифов на энергоснабжение, законодательные изменения, повышение стоимости телевизионного контента и другие экономические факторы.



«Воля» является ведущим общенациональным украинским телекоммуникационным провайдером, предоставляющим услуги аналогового, цифрового, HD- и интерактивного телевидения, высокоскоростного доступа в Интернет, а также услуги одного из крупнейших в Украине датацентров.



Напомним, ранее Интернет-ассоциация Украины прогнозировала рост тарифов операторов вследствие внедрения механизма блокировки доступа к попавшим под санкции российским сайтам.



Также Интернет-ассоциация заявляет о невозможности 100% блокировки провайдерами попавших под санкции российских сайтов.