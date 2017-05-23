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23.05.2017  14:53   

После блокировки российских сайтов крупный интернет-провайдер заявил о повышении тарифов

Провайдер телекоммуникационных услуг компания «Воля» намерен повысить тарифы в среднем на 12,6% с 1 июня.


// Facebook

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

«Чтобы и в дальнейшем поддерживать высокий уровень сервиса, мы вынуждены с 1 июня 2017 года скорректировать текущую абонентскую плату за ваш тариф и дополнительные услуги. В начале лета тарифы вырастут в среднем на 12,6%», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что на себестоимость услуг и на итоговое повышение их стоимости влияют рост тарифов на энергоснабжение, законодательные изменения, повышение стоимости телевизионного контента и другие экономические факторы.

«Воля» является ведущим общенациональным украинским телекоммуникационным провайдером, предоставляющим услуги аналогового, цифрового, HD- и интерактивного телевидения, высокоскоростного доступа в Интернет, а также услуги одного из крупнейших в Украине датацентров.

Напомним, ранее Интернет-ассоциация Украины прогнозировала рост тарифов операторов вследствие внедрения механизма блокировки доступа к попавшим под санкции российским сайтам.

Также Интернет-ассоциация заявляет о невозможности 100% блокировки провайдерами попавших под санкции российских сайтов.

Источник:   Украинские новости
 Тэги:  тарифы, интернет, подорожание, блокировка
 
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