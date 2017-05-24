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24.05.2017  13:28   

В 2017 году в Харькове построили больше 100 домов

107 объектов жилищного строительства было принято в эксплуатацию в Харькове с января по апрель 2017 года.


// city.kharkov.ua

Общая площадь построенного жилья составила 47,7 тыс. кв. м, сообщила заместитель директора Департамента территориального контроля Юлия Агафонова. 

Среди готовых объектов - 11 многоквартирных жилых домов общей площадью 25,8 тыс. кв. м, а также 81 индивидуальный жилой дом общей площадью 15,1 тыс. кв. м. 

Также с начала года инспекция ГАСК выдала три разрешения на строительство объектов четвертой категории сложности, зарегистрировала 488 деклараций о готовности объектов к эксплуатации, 73 уведомления о начале выполнения подготовительных и строительных работ, 315 деклараций о начале выполнения подготовительных и строительных работ.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  строительство, харьков
 
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