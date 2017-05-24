В 2017 году в Харькове построили больше 100 домов

107 объектов жилищного строительства было принято в эксплуатацию в Харькове с января по апрель 2017 года.
Общая площадь построенного жилья составила 47,7 тыс. кв. м, сообщила заместитель директора Департамента территориального контроля Юлия Агафонова.
Среди готовых объектов - 11 многоквартирных жилых домов общей площадью 25,8 тыс. кв. м, а также 81 индивидуальный жилой дом общей площадью 15,1 тыс. кв. м.
Также с начала года инспекция ГАСК выдала три разрешения на строительство объектов четвертой категории сложности, зарегистрировала 488 деклараций о готовности объектов к эксплуатации, 73 уведомления о начале выполнения подготовительных и строительных работ, 315 деклараций о начале выполнения подготовительных и строительных работ.
На работе мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. В свободное время подойдут любые виды интеллектуального отдыха.
Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
влажн.:
давл.:
ветер: