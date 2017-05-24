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24.05.2017  16:31   

Харьковчане ответственно относятся к уплате военного сбора, – ГФС

Жители Харьковщины перечислили в бюджет 233,1 миллиона гривен военного сбора.


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Указанную сумму на поддержку армии жители региона уплатили в течение четырех месяцев текущего года.

В Главном управлении фискальной службы области и отметили, что в сравнении с прошлогодним периодом поступления военного сбора выросли на 63,7 млн. грн. ( за 4 месяца 2016 года собрано 169,4 млн.грн.).

Выполнение задания января-апреля 2017 года обеспечено на 120,1%, в бюджет дополнительно мобилизовано 38,9 млн.гривен.

В фискальном ведомстве рассказывают, что к этому патриотическому сбору в регионе отношение ответственное. И у тех кто платит, и у тех кто администрирует. Все понимают важность поступления этих средств в бюджет. А отсюда и положительная динамика.

Так, в январе поступило 48,1 млн. грн. указанного сбора, в феврале - 58,4 млн.грн., в марте – 62,8 млн. грн., в апреле – 63,8 млн. грн.

Напомним, в Украине военный сбор взимается с доходов, которые согласно налоговому законодательству облагаются налогом на доходы физических лиц. А именно: с заработной платы, выигрышей в лотерею, платы за предоставление имущества в аренду и проч.

Источник:   ГФС
 Тэги:  налоги, гфс, военный сбор, харьков
 
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