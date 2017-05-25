25.05.2017 09:04

"Турбоатом" выполнил заказ для АЭС из Евросоюза

"Турбоатом" изготовил и отгрузил два ротора высокого давления для модернизации турбины К-220-44 для блока № 1.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.



Контракт с АЭС "Пакш" предприятие заключило в 2015 году. По условиям договора, на сегодняшний день, "Турбоатом" сдал представителям АЭС "Пакш" 3-й и 4-й по счету роторы высокого давления и концевые уплотнения. Таким образом, завершено изготовление и отгружены оба комплекта для модернизации турбины К-220-44. Ранее уже были сданы 1-й и 2-й роторы высокого давления.

Работа над контрактом продолжается. В данный момент в производстве находятся 5-й и 6-й ротора высокого давления для АЭС "Пакш". Начало отгрузки планируется с декабря текущего года.

Модернизация направлена на прирост мощности, увеличение межремонтного периода и срока службы турбин.

АЭС "Пакш" - единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Станция расположена в 100 километрах от Будапешта, в 5 км от города Пакш. Станция производит более 42 процентов всей электроэнергии, вырабатываемой в стране.