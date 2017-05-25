Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 25 мая

Нацбанк укрепил официальный курс гривны к доллару и евро, наличные курсы валют не изменились.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,75 (0) грн/долл., в продаже – 26,30 (0) грн/долл.
Евро покупают по 28,50 (0) грн/евро, продают по 29.50 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,44 (0) грн/руб., продажа – 0,465 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 25 мая установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2626,6118 (-3,8389) грн;
100 евро – 2939,9666 (-10,0839) грн;
10 российских рублей – 4,6675 (+0,0164) грн.
День чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и внести ясность в любое дело.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Сегодня – один из самых больших христианских праздников, который празднуется на сороковой день после Пасхи, – Вознесение Господне.
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давл.:
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