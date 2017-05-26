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26.05.2017  08:10   

На Заводе имени Малышева восстановили 50 бронетранспортеров "Булат"

ГП "Завод им. Малышева", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", вернул в строй 50 единиц ОБТ "Булат" и передал их украинской армии.


Пресс-служба концерна

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что данные танки участвовали в боевых действиях на востоке Украины. На очереди еще 14 танков, которые завод восстановит и модернизирует для украинской армии.   "Бронемашины прошли горячие точки военных действий, защищали Луганский аэропорт и сдерживали наступление сепаратистов на Мариупольском направлении.

Машины выдержали удары противника и сохранили жизнь нашим защитникам. В общем, за 3 года 64 "Булата" проявили себя на поле боя и зарекомендовали себя как качественная и безопасная техника", - сообщили в концерне.  

Сейчас на заводе им. Малышева начинают регламентный ремонт и модернизацию партии танков Т-84. Этот танк является предшественником новейших "Оплотов", добавили в "Укроборонпроме".

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" за три года войны поставил украинским силовым ведомствам свыше 11 тысяч единиц оружия и техники.
 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  завод имени малышева, харьков
 
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