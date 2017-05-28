28.05.2017 11:54

В Индонезии начали эксплуатировать БТР, сделанные в Харькове

Многоцелевой морской батальон морпехов Индонезии начал официальную эксплуатацию пяти украинских БТР-4М, которые были поставлены ГП «Спецтехноэкспорт» в январе этого года.



Укроборонпром

Об этом сообщил директор «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул.

«Завершилась процедура передачи новых украинских бронетранспортеров в определенные Министерством обороны Индонезии воинские части. Так с начала мая индонезийские морпехи несут службу, в том числе - на БТР-4М. Перед этим наша техника прошла серию испытаний в Индонезии, показав отличные амфибийные возможности, точность стрельбы из различных видов вооружений, высокие проходные возможности в горной местности», - отметил Павел Барбул.

Напомним, что поставка 5 единиц бронетранспортеров БТР-4-М, изготовленных на ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова», состоялась в рамках подписанного в 2014 году контракта между ГП ГХВП« Спецтехноэкспорт» и Министерством обороны Индонезии.

Перед принятием в эксплуатацию Министерство обороны Индонезии провело испытания украинских бронетранспортеров на территории своей страны. По результатам испытаний был подписан Протокол о проведении функционально тестовых испытаний. Специальная комиссия Министерства обороны Индонезии подтвердила, что украинские бронетранспортеры соответствуют требованиям заказчика по всем 47 оценочными параметрами.