29.05.2017 16:19

В «IBI-Rating» подтвердили инвестиционную привлекательность Харькова

Рейтинговое агентство «IBI-Rating» подтвердило рейтинг инвестиционной привлекательности города Харькова на уровне invАА (отличная инвестиционная привлекательность).



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 29 мая, сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества.

Согласно заключениям агентства, уровень рейтинга инвестиционной привлекательности Харькова обусловлен значением города как одного из самых крупных городов Украины и регионального делового, культурного и образовательного центра.

Действия по повышению уровня управленческой культуры в городе и в части улучшения инвестиционного климата, высокая консолидация ветвей власти наряду с координацией действий представителей местной власти при решении ключевых вопросов жизнедеятельности города создают потенциал для роста показателей экономического развития в ряде секторов экономики.

Город имеет определенные дополнительные возможности на финансовом рынке за счет более высокого, чем в других городах Украины, развития финансовых институтов и умеренной долговой нагрузки на местный бюджет. Городская власть проводит активные действия по улучшению бизнес-климата и условий для экономического развития, свободного поступления инвестиций, что, в том числе, происходит путем усовершенствования программных документов. В 2016 году городской совет утвердил Стратегию развития города, которая определяет основные направления и этапы его развития до 2020 года.

Харькову присущи высокие показатели социально-экономического развития, некоторые из них превышают средние показатели по Украине на душу населения (реализация промышленной продукции, розничный товарооборот, ввод в эксплуатацию жилья и бюджетная обеспеченность).