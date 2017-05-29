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29.05.2017  16:19   

В «IBI-Rating» подтвердили инвестиционную привлекательность Харькова

Рейтинговое агентство «IBI-Rating» подтвердило рейтинг инвестиционной привлекательности города Харькова на уровне invАА (отличная инвестиционная привлекательность).


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 29 мая, сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества.
 
Согласно заключениям агентства, уровень рейтинга инвестиционной привлекательности Харькова обусловлен значением города как одного из самых крупных городов Украины и регионального делового, культурного и образовательного центра.
 
Действия по повышению уровня управленческой культуры в городе и в части улучшения инвестиционного климата, высокая консолидация ветвей власти наряду с координацией действий представителей местной власти при решении ключевых вопросов жизнедеятельности города создают потенциал для роста показателей экономического развития в ряде секторов экономики.
 
Город имеет определенные дополнительные возможности на финансовом рынке за счет более высокого, чем в других городах Украины, развития финансовых институтов и умеренной долговой нагрузки на местный бюджет. Городская власть проводит активные действия по улучшению бизнес-климата и условий для экономического развития, свободного поступления инвестиций, что, в том числе, происходит путем усовершенствования программных документов. В 2016 году городской совет утвердил Стратегию развития города, которая определяет основные направления и этапы его развития до 2020 года.
 
Харькову присущи высокие показатели социально-экономического развития, некоторые из них превышают средние показатели по Украине на душу населения (реализация промышленной продукции, розничный товарооборот, ввод в эксплуатацию жилья и бюджетная обеспеченность).                            
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  рейтинг, инвестиции, харьков
 
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