30.05.2017 08:11

Харьковщина находится в тройке самых больших должников

Задолженность по выплате заработной платы в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) по состоянию на 1 мая 2017 г. составила 2 млрд 185,2 млн гривен.



РБК-Украина

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).



Отметим, что задолженность по выплате зарплаты в марте 2017 г. составила 2 млрд 69,8 млн грн.



Таким образом, за апрель 2017 г. она увеличилась на 5,6% (или 115,4 млн грн) по сравнению с предыдущим месяцем. При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 1 млрд 134,6 млн грн (51,9% от всей суммы задолженности).



Основная доля общей суммы долга приходится на промышленность (74,6%), транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность (9,5%). Наибольшая задолженность (более половины от общей суммы долга) сформировалась в Луганской, Донецкой и Харьковской областях - 534 млн 995 тыс. грн (24,5%), 355 млн 209 тыс. грн (16,3%) и 225 млн 64 тыс. грн (10,3%) соответственно.



