Харьковщина находится в тройке самых больших должников

Задолженность по выплате заработной платы в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) по состоянию на 1 мая 2017 г. составила 2 млрд 185,2 млн гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
Отметим, что задолженность по выплате зарплаты в марте 2017 г. составила 2 млрд 69,8 млн грн.
Таким образом, за апрель 2017 г. она увеличилась на 5,6% (или 115,4 млн грн) по сравнению с предыдущим месяцем. При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 1 млрд 134,6 млн грн (51,9% от всей суммы задолженности).
Основная доля общей суммы долга приходится на промышленность (74,6%), транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность (9,5%). Наибольшая задолженность (более половины от общей суммы долга) сформировалась в Луганской, Донецкой и Харьковской областях - 534 млн 995 тыс. грн (24,5%), 355 млн 209 тыс. грн (16,3%) и 225 млн 64 тыс. грн (10,3%) соответственно.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок. Застолий или случайных знакомств лучше избегать – сегодня трудно сказать «нет».
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем может пойти дождь c грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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