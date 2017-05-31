31.05.2017 17:56

В Украине сократилась средняя зарплата

Средняя зарплата в Украине в апреле сократилась на 93 гривны.



// rbc.ua

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) средняя заработная плата в апреле 2017 года составила 6 тысяч 659 гривен, что на 1,4% меньше, чем в марте 2017 года.



При этом в марте 2017 г. средняя зарплата украинцев составляла 6 тыс. 752 грн. Таким образом, за месяц зарплата уменьшилась на 93 гривны. По сравнению с апрелем 2016 г. средняя зарплата выросла на 36%.



Реальная заработная плата в апреле 2017 г. по сравнению с мартом 2017 г. уменьшилась на 2,3%, относительно апреля 2016 г. - выросла на 20,7%.



Самая высокая средняя заработная плата традиционно зафиксирована у работников авиационной отрасли - в среднем 25 тыс. 511 грн на одного работника. На втором месте идут финансисты и страховые агенты - 13 тыс. 129 грн.



Работники информационной и телекоммуникационной отраслей получили в среднем 12 тыс. 287 грн. У технарей и ученых - 9 тыс. 565 грн. Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет 5 тыс. 713 грн, в промышленности - 7 тыс. 102 грн.



Самая низкая оплата труда у работников почты и курьеров - 3 тыс. 479 грн.



По регионам самая большая средняя зарплата традиционно в Киеве - 10 тыс. 788 грн, на втором месте Донецкая область - 7 тыс. 332 грн. Самая низкая средняя зарплата в Тернопольской, Черновицкой и Луганской областях - 5 тыс. 152 грн, 5 тыс. 160 грн и 5 тыс. 171 грн соответственно.