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01.06.2017  08:18   

Кабмин упростил условия ведения строительного бизнеса

На заседании правительства приняли решения, которые обеспечат выполнение закона № 1817 относительно усовершенствования градостроительной деятельности.


РБК-Украина

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передает "Урядовий портал".

"Так, Законом № 1817 мы отменили такие разрешительные документы, как декларация о начале выполнения подготовительных работ для строительства. Вместо нее создана процедура начала строительства по сообщению, которая не дает возможности чиновникам отказать застройщику, и которая отныне будет осуществляться через электронный сервис", - отметил Зубко.

Также он сообщил, что другое правительственное решение вносит изменения в ряд нормативно-правовых актов, заменяя категорию сложности строительства на класс последствий.

"Законом № 1817 мы отменили категории сложности строительства. С 10 июня 2017 такое понятие, как "категория сложности" будет исключено из законодательства. Лицензированию будет подлежать строительство объектов, которые по классу последствий относятся к объектам со средними и значительными последствиями. Мы вводим европейский подход к разрешительно-согласовательным процедурам в строительстве. Так мы формируем честные и прозрачные условия для ведения градостроительной деятельности", - добавил Зубко.

Также министр отметил, что в Украине начинают привлекать к принятию объектов в эксплуатацию инспекторов, которые являются людьми с инвалидностью. Они будут принимать объекты, проверять исполнение закона о регулировании градостроительной деятельности, Государственно строительные нормы и другие требования.
 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  кабмин, строительство
 
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