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02.06.2017  09:26   

Украинцы чаще стали покупать новые автомобили

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на треть.


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщает "Укравтопром".

Как отметили представители ассоциации, в мае рынок новых автомобилей увеличился на 48% по сравнению с маем прошлого года и составил 6,6 тысячи проданных авто. При этом по сравнению с апрелем продажи авто увеличились на 2%.

Согласно данным "Укравтопрома", самой популярной маркой в ​​Украине стала Toyota, продажи которой в мае составили 882 единицы. По сравнению с маем 2016 продажи Toyota выросли на 62%.

Вторую позицию на рынке занял Renault, продажи которого выросли по сравнению с маем прошлого года на 71% - до 709 авто.

С результатом 548 машин и ростом на 90% к маю 2016 году в тройку лидеров попала Skoda.

Источник:   Экономическая правда
 Тэги:  автомобиль, экономика
 
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