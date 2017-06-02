02.06.2017 09:26

Украинцы чаще стали покупать новые автомобили

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на треть.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщает "Укравтопром".



Как отметили представители ассоциации, в мае рынок новых автомобилей увеличился на 48% по сравнению с маем прошлого года и составил 6,6 тысячи проданных авто. При этом по сравнению с апрелем продажи авто увеличились на 2%.



Согласно данным "Укравтопрома", самой популярной маркой в ​​Украине стала Toyota, продажи которой в мае составили 882 единицы. По сравнению с маем 2016 продажи Toyota выросли на 62%.



Вторую позицию на рынке занял Renault, продажи которого выросли по сравнению с маем прошлого года на 71% - до 709 авто.



С результатом 548 машин и ростом на 90% к маю 2016 году в тройку лидеров попала Skoda.