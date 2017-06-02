02.06.2017 10:42

За январь-май в бюджет Харькова поступило 5,6 миллиарда гривен доходов

За январь - май 2017 года в бюджет города Харькова поступило 5 602,1 млн грн.



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Департамент бюджета и финансов сообщает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились в 1,4 раза, или на 1 506,3 млн грн, за счет роста объемов:



- налога на доходы физических лиц (1 522,2 млн грн) и единого налога (608,9 млн грн) – в 1,4 раза;

- платы за землю (453,5 млн грн) – в 1,3 раза;

- налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (63,0 млн грн) – в 1,6 раза;

- собственных поступлений бюджетных учреждений (129,0 млн грн) – в 1,2 раза.



Также в бюджет поступило:

- акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 123,4 млн грн;

- акцизного налога с топлива – 77,7 млн грн.



Трансферты из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова увеличились в 1,4 раза и составили 2 460,9 млн грн, в том числе получены субвенции на предоставление льгот и субсидий населению – 1 061,8 млн грн, на выплату помощи семьям с детьми – 503,5 млн грн, образовательная субвенция – 370,3 млн грн, медицинская – 520,5 млн грн.



Кроме того, в запланированных объемах поступили: субвенция на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний (3,5 млн грн) и дополнительная дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога (1,3 млн грн).



Расходы бюджета города Харькова за 5 месяцев текущего года составили 4 925,8 млн грн и возросли против соответствующего показателя 2016 года в 1,5 раза, или на 1 599,0 млн грн.



На финансирование социально-культурной сферы из бюджета города направлено 3 486,2 млн грн, на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство – 796,5 млн грн, на поддержку и развитие пассажирского транспорта – 242,3 млн грн.