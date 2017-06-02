02.06.2017 13:58

Змиевскую ТЭС переводят на неантрацитовый уголь

На станции начаты пусконаладочные работы для использования угля марки «Г» и «ДГ».



// Корреспондент

По информации начальника Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА Алексея Белоцкого, 30 мая на энергоблоке № 2 Змиевской ТЭС ПАО «Центрэнерго» завершен комплекс строительно-монтажных работ по техническому переоснащению систем подачи, приготовления и сжигания антрацитового топлива с переводом котлоагрегатов на использование угля марки «Г» и «ДГ».

«Согласно приказу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины введение энергоблока № 2 в промышленную эксплуатацию предусмотрено до 1 сентября 2017 года. Энергоблок № 5 Змиевской ТЭС должен быть переведен на марку «Г» до 15 сентября 2017 года, - рассказал Алексей Белоцкий. - Благодаря сотрудничеству Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, ПАО «Центрэнерго» и руководства Харьковской областной администрации, Змиевская ТЭС первой в Украине переходит от дефицитного энергетического угля марок «АШ» и «П» на использование угля газовой группы, что является крайне важным проектом в повышении энергонезависимости и энергобезопасности не только Змиевской ТЭС, но и всей объединенной энергосистемы Украины».

Параллельно с техническими работами на Змиевской ТЭС продолжается накопление складских запасов угля. На сегодня его объемы составляют более 110 тыс.т, что обеспечит дальнейшую работу электростанции и стабильное прохождение отопительного сезона 2017-2018 годов.

Кроме того, ОАО «Центрэнерго» и Змиевская ТЭС готовятся к дальнейшей реконструкции энергоблоков № 1 и № 9 с сооружением установки сероочистки.

«Благодаря реализации этих проектов будет продлен срок эксплуатации оборудования ТЭС, существенно улучшены экологические и экономические показатели энергооборудования. Также это позволит снизить стоимость топлива, обеспечить бесперебойную поставку угля из Львовско-Волынского бассейна для стабильной генерации», - пояснил Алексей Белоцкий.