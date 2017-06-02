02.06.2017 14:28

Немецкий банк готов помочь Харькову в приобретении вагонов метро

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 2 июня, провел первый раунд переговоров с представителями Немецкого банка развития «KfW».



// Городской Дозор

Стороны обсудили возможность приобретения новых вагонов метро в рамках реализации Национальной программы городского общественного транспорта Украины (UPPT), при финансовой поддержке банка «KfW». Также во встрече принял участие Генеральный консул ФРГ в Донецке, офис в Днепре Вольфганг Мессингер.



Он сообщил, что речь идет о 50 млн евро. «Мы сотрудничаем в сферах культуры, образования. Сегодняшние переговоры открывают новую страницу во взаимоотношениях немецких учреждений и Харьковского региона», - сказал Вольфганг Мессингер.



Игорь Терехов отметил, что около 90 вагонов метро планируется закупить за кредитные средства, которые выделят Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк в рамках проекта развития третьей очереди Харьковского метрополитена.



Теперь же, если переговоры с «KfW» завершатся успешно, в городе обновят еще часть подземных поездов.



«У Харькова хорошие кредитные рейтинги. В связи с бюджетной децентрализацией у нас есть все возможности покрывать проценты и тело кредита. Мы заинтересованы в сотрудничестве с немецким банком, чтобы развивать инфраструктуру города. Мы планируем приобретать вагоны с асинхронными двигателями, что позволит снизить потребление электроэнергии на 30%, экономить ресурсы и средства для новых проектов по модернизации города», - сообщил Игорь Терехов.



Отметим, что Немецкий банк развития «KfW» - это государственный банк, который по поручению немецкого правительства финансирует программы в разных странах, в том числе в Украине. Сотрудничество между KfW и Харьковским городским советом возможно в рамках Рамочного соглашения о предоставлении индивидуальных кредитов Украине, которое было подписано между правительствами Украины и Германии в апреле 2015 года (общая сумма финансирования - 300 млн. евро). Кредиты предоставляются на проекты, направленные на модернизацию инфраструктуры восточной Украины - это новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов инфраструктуры, в том числе в сфере транспорта, энергетики, водоснабжения, водоотведения, объектов социальной инфраструктуры, восстановление и строительство жилья.