Немецкий банк готов помочь Харькову в приобретении вагонов метро

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 2 июня, провел первый раунд переговоров с представителями Немецкого банка развития «KfW».
Стороны обсудили возможность приобретения новых вагонов метро в рамках реализации Национальной программы городского общественного транспорта Украины (UPPT), при финансовой поддержке банка «KfW». Также во встрече принял участие Генеральный консул ФРГ в Донецке, офис в Днепре Вольфганг Мессингер.
Он сообщил, что речь идет о 50 млн евро. «Мы сотрудничаем в сферах культуры, образования. Сегодняшние переговоры открывают новую страницу во взаимоотношениях немецких учреждений и Харьковского региона», - сказал Вольфганг Мессингер.
Игорь Терехов отметил, что около 90 вагонов метро планируется закупить за кредитные средства, которые выделят Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк в рамках проекта развития третьей очереди Харьковского метрополитена.
Теперь же, если переговоры с «KfW» завершатся успешно, в городе обновят еще часть подземных поездов.
«У Харькова хорошие кредитные рейтинги. В связи с бюджетной децентрализацией у нас есть все возможности покрывать проценты и тело кредита. Мы заинтересованы в сотрудничестве с немецким банком, чтобы развивать инфраструктуру города. Мы планируем приобретать вагоны с асинхронными двигателями, что позволит снизить потребление электроэнергии на 30%, экономить ресурсы и средства для новых проектов по модернизации города», - сообщил Игорь Терехов.
Отметим, что Немецкий банк развития «KfW» - это государственный банк, который по поручению немецкого правительства финансирует программы в разных странах, в том числе в Украине. Сотрудничество между KfW и Харьковским городским советом возможно в рамках Рамочного соглашения о предоставлении индивидуальных кредитов Украине, которое было подписано между правительствами Украины и Германии в апреле 2015 года (общая сумма финансирования - 300 млн. евро). Кредиты предоставляются на проекты, направленные на модернизацию инфраструктуры восточной Украины - это новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов инфраструктуры, в том числе в сфере транспорта, энергетики, водоснабжения, водоотведения, объектов социальной инфраструктуры, восстановление и строительство жилья.
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