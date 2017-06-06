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06.06.2017  17:16   

Эксперты отметили развитие экономики в Харькове

Представители Международного рейтингового агентства «Moody's Investors Service» сегодня, 6 июня, находятся с рабочим визитом в Харькове.


city.kharkov.ua
Как сообщают в пресс-службе горсовета, его цель – обновление инвестиционного рейтинга Харькова.  Для этого представители одного из крупнейших мировых агентств со штаб-квартирой в Нью-Йорке проанализируют последнюю информацию о социально-экономической ситуации в городе Харькове и состоянии городского бюджета. Представители «Moody's» уже встретились с заместителем городского головы - директором Департамента экономики и коммунального имущества Михаилом Фатеевым и заместителем городского головы - директором Департамента бюджета и финансов Татьяной Таукешевой.
 
Как рассказал вице-президент, главный аналитик рейтингового агентства «Moody's» Владлен Кузнецов, у города сильные финансовые показатели.
 
«Всю информацию мы будем еще анализировать. Но уже хотелось бы отметить активное взаимодействие городской власти с нами, очень высокий уровень коммуникации. Экономика города развивается, есть позитивные тенденции. У города практически нет дефицита, почти отсутствует долговая нагрузка. Харьков по своей финансовой силе находится на передовом месте», - сообщил Владлен Кузнецов.
 
Михаил Фатеев отметил, сотрудничество с «Moody's» имеет большое значение для города, который активно развивается. По его словам, работа Харькова с несколькими международными финансовыми организациями напрямую зависит от отчета рейтинговых агентств.
 
«Харьков работает с рядом финансовых зарубежных организаций, которые ориентируются на отчеты рейтинговых агентств. В Харькове наблюдается рост объема капитальных инвестиций. Когда инвесторы инвестируют в основной капитал, это означает развитие той или иной отрасли», - отметил Михаил Фатеев.
 
Отметим, что в 2015 году агентство повысило рейтинги города по глобальной шкале в иностранной и национальной валютах с уровня Са до Саа3, прогноз «стабильный». При этом рейтинг Киева остался на то время на уровне Са. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  рейтинг, экономика, харьков
 
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