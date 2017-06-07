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07.06.2017  11:23   

Местные бюджеты получили 2,6 миллиарда гривен от жителей Харьковщины

Указанная сумма налога на доходы физических лиц поступило в течение пяти месяцев.


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Об этом сообщили в Главном управлении фискальной службы и отметили, что в частности сумма поступлений НДФЛ за май составила 535,4 млн.грн.

Кроме того, в местные бюджеты в январе-мае 2017 поступило: единого налога - 842 млн.грн., Земельного налога и арендной платы - 557,3 млн.грн., Акцизного налога - 167,6 млн.грн.

Всего в бюджеты местных общин с начала года поступило 4,4 млрд грн, что на 36,8% или на 1,2 млрд грн больше прошлогоднего показателя. Индикативный показатель ГФС Украины выполнен на 120,1%, дополнительно получено 741,400 млн грн.

Источник:   ГФС
 Тэги:  налоги, гфс, харьков
 
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