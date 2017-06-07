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07.06.2017  13:46   

Офис Харьковщины в Харбине помог предприятиям области представить свою продукцию в Китае

В течение первого квартала 2017 года в рамках работы Представительства Харьковской области в провинции Хэйлунцзян потенциальных партнеров нашли завод им. Малышева, «Харьковмаш» и другие предприятия.


kharkivoda.gov.ua
Об этом рассказали в Департаменте экономики и международных отношений ХОГА.
 
Так, завод им. Малышева представил китайским инвесторам бурошнековые комплексы для добычи угля в узких пластах угольных шахт Китая. Презентация проектов в сфере альтернативной энергетики была организована для консорциума «Харьковмаш». Презентация состоялась на базе Харбинского государственного промышленно-инвестиционного фонда. Также при содействии Офиса были проведены переговоры по привлечению китайских инвестиций для реализации этих проектов.
 
Кроме того, консорциум «Харьковмаш» с помощью Представительства Харьковщины в Харбине прорабатывает вопрос о поставках силовых трансформаторов, элементов конструкций солнечных батарей для профильных организаций, расположенных на территории провинции Хэйлунцзян.
 
Также в рамках работы Офиса Харьковской области подписан контракт между ОАО «ХЗ «Точмедприбор» и ​​фирмой «Atoptical Co., Ltd» (г. Чангчун, провинция Джилин, КНР). Контракт предусматривает изготовление на заказ украинского предприятия специальной технологической оснастки и ряда оптических деталей, используемых ОАО «ХЗ «Точмедприбор» для изготовления медицинской техники.
 
С помощью Представительства также были установлены прямые бизнес-связи между харьковской производственно-кондитерской группой «Лесная сказка», которая наладила поставки своей продукции в Китай, и компаниями «Heilongjiang Jia Huang» и «International Trade Co., Ltd» (провинция Хейлунзян, КНР)
 
Всего за время работы Представительства Харьковской области в городе Харбин помощь в налаживании двусторонних деловых отношений получили более 15 харьковских компаний-товаропроизводителей.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  офис, китай, представительство, харьков, сотрудничество
 
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