08.06.2017 08:27

В Верховной Раде хотят ввести запрет на отключение объектов ТЭС

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства поддержал предложение Киева о введении моратория на отключение объектов теплоснабжения на ТЭЦ.



УНН

Ранее отключение теплоэлектроцентрали осуществлено дочерним предприятием НАК "Нафтогаз Украины" "Укртрансгазом" в связи с задолженностью ОАО "Киевэнерго" за транспортировку природного газа.



Сумма долга превышает 370 млн грн, из которых 108 млн грн - это долги государственного бюджета за льготы и субсидии.



Из-за остановки ТЭЦ без горячего водоснабжения до сих пор остаются более 2000 жилых домов, 39 больниц, 164 детских сада, 123 школы.