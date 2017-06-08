В Верховной Раде хотят ввести запрет на отключение объектов ТЭС

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства поддержал предложение Киева о введении моратория на отключение объектов теплоснабжения на ТЭЦ.
Ранее отключение теплоэлектроцентрали осуществлено дочерним предприятием НАК "Нафтогаз Украины" "Укртрансгазом" в связи с задолженностью ОАО "Киевэнерго" за транспортировку природного газа.
Сумма долга превышает 370 млн грн, из которых 108 млн грн - это долги государственного бюджета за льготы и субсидии.
Из-за остановки ТЭЦ без горячего водоснабжения до сих пор остаются более 2000 жилых домов, 39 больниц, 164 детских сада, 123 школы.
Может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями. Вместе с тем день не склоняет к дипломатичности, остерегайтесь споров.
Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
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