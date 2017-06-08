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08.06.2017  08:27   

В Верховной Раде хотят ввести запрет на отключение объектов ТЭС

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства поддержал предложение Киева о введении моратория на отключение объектов теплоснабжения на ТЭЦ.


УНН

Ранее отключение теплоэлектроцентрали осуществлено дочерним предприятием НАК "Нафтогаз Украины" "Укртрансгазом" в связи с задолженностью ОАО "Киевэнерго" за транспортировку природного газа.

Сумма долга превышает 370 млн грн, из которых 108 млн грн - это долги государственного бюджета за льготы и субсидии.

Из-за остановки ТЭЦ без горячего водоснабжения до сих пор остаются более 2000 жилых домов, 39 больниц, 164 детских сада, 123 школы.

Источник:   УНН
 Тэги:  верховная рада
 
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