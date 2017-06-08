08.06.2017 14:29

Харьковская таможня перечислила в бюджет почти пять миллиардов гривен

С начала года Харьковской таможней ГФС перечислено в Госбюджет 4 миллиарда 695 миллионов гривен.



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Как отметили в ГФС, перечисленная сумма составляет 117% от доведенного индикативного показателя. Сумма перевыполнения составляет почти 685 000 000 гривен.



Таким образом, с начала года на ремонт дорог Харьковщины таможня направила средства в сумме около 340 миллионов гривен (в мае - около 50 миллионов гривен).



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года таможней увеличено перечисление средств на 744 миллиона гривен.



Основными бюджетообразующими товарами, таможенное оформление которых осуществлялось в зоне деятельности Харьковской таможни ГФС, были:



- топлива минеральные - уплачено таможенных платежей на сумму 500,9 млн грн;



- оборудование и механические устройства - уплачено таможенных платежей на сумму 469,6 млн грн;



- удобрения - уплачено таможенных платежей на сумму 397,6 млн грн;



- пластмассы, полимеры - уплачено таможенных платежей на сумму 397,5 млн грн;



- табачное сырье - уплачено таможенных платежей на сумму 385,4 млн грн.