Харьковская таможня перечислила в бюджет почти пять миллиардов гривен

С начала года Харьковской таможней ГФС перечислено в Госбюджет 4 миллиарда 695 миллионов гривен.
Как отметили в ГФС, перечисленная сумма составляет 117% от доведенного индикативного показателя. Сумма перевыполнения составляет почти 685 000 000 гривен.
Таким образом, с начала года на ремонт дорог Харьковщины таможня направила средства в сумме около 340 миллионов гривен (в мае - около 50 миллионов гривен).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года таможней увеличено перечисление средств на 744 миллиона гривен.
Основными бюджетообразующими товарами, таможенное оформление которых осуществлялось в зоне деятельности Харьковской таможни ГФС, были:
- топлива минеральные - уплачено таможенных платежей на сумму 500,9 млн грн;
- оборудование и механические устройства - уплачено таможенных платежей на сумму 469,6 млн грн;
- удобрения - уплачено таможенных платежей на сумму 397,6 млн грн;
- пластмассы, полимеры - уплачено таможенных платежей на сумму 397,5 млн грн;
- табачное сырье - уплачено таможенных платежей на сумму 385,4 млн грн.
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