В «Приватбанке» сломался онлайн-банкинг

В «Приватбанке» произошел сбой в базе данных пользователей, из-за чего на мобильные телефоны клиентов перестали приходить коды-верификации, необходимые для подтверждения оплаты он-лайн покупок.
"Мы приносим всем нашим клиентам извинения за возможные кратковременные неудобства при работе с банком. Регламентные работы наших технических комплексов - это необходимые меры, наши специалисты восстановят работу сервисов в течение часа ", - говорилось в сообщении банка.
В службе поддержки клиентов сообщили, что несмотря на то, что проблема серьезная и коснулась она не только клиентов киевских отделений, ее обещали устранить максимально оперативно и уже во второй половине дня смс с кодами подтверждений будут разосланы абонентам.
День практически идеален, чтобы реализовать самые смелые планы! Продемонстрируйте способности, покажите себя в самом выгодном свете и не разменивайтесь на мелочи!
После обеда набегут облака, местами пройдут грозовые дожди. Вечером им на смену придет мелкий дождь.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажн.:
давл.:
ветер: