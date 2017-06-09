09.06.2017 08:44

В «Приватбанке» сломался онлайн-банкинг

В «Приватбанке» произошел сбой в базе данных пользователей, из-за чего на мобильные телефоны клиентов перестали приходить коды-верификации, необходимые для подтверждения оплаты он-лайн покупок.



dozor.kharkov.ua

"Мы приносим всем нашим клиентам извинения за возможные кратковременные неудобства при работе с банком. Регламентные работы наших технических комплексов - это необходимые меры, наши специалисты восстановят работу сервисов в течение часа ", - говорилось в сообщении банка.



В службе поддержки клиентов сообщили, что несмотря на то, что проблема серьезная и коснулась она не только клиентов киевских отделений, ее обещали устранить максимально оперативно и уже во второй половине дня смс с кодами подтверждений будут разосланы абонентам.