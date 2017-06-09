09.06.2017 17:31

Инфляция в Украине в мае выросла до 1,3%

С начала года инфляция выросла на 6,2%.



// rbc.ua

В Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в мае 2017 года была зафиксирована инфляция 1,3% по сравнению с инфляцией 0,9% в апреле 2017 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).



По сравнению с маем 2016 года цены на потребительском рынке выросли на 13,5%, а с начала 2017 года - на 6,2%.



По данным Госстата, в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,3%. Больше всего (на 16,7% и 12,8%) подорожали овощи и фрукты. На 0,8-2,9% повысились цены на мясо и мясопродукты, рис, хлеб. Одновременно существенно (на 13,4%) подешевели яйца, на 3,3% и 2,1% - гречневая крупа и молоко.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,7%, в т.ч. табачные изделия - на 5,5%, алкогольные напитки - на 0,9%.



Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,8% произошло главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 8,0%, канализацию - на 5,3%, содержание домов и придомовых территорий - на 4,4%.



Повышение цен на транспорт в целом на 0,5% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 0,9%, проезда в автодорожном транспорте на 0,4%. Вместе с тем произошло удешевление перевозок авиационным и железнодорожным пассажирским транспортом на 1,5% и 0,7% соответственно.