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09.06.2017  17:31   

Инфляция в Украине в мае выросла до 1,3%

С начала года инфляция выросла на 6,2%.


// rbc.ua

В Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в мае 2017 года была зафиксирована инфляция 1,3% по сравнению с инфляцией 0,9% в апреле 2017 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По сравнению с маем 2016 года цены на потребительском рынке выросли на 13,5%, а с начала 2017 года - на 6,2%.

По данным Госстата, в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,3%. Больше всего (на 16,7% и 12,8%) подорожали овощи и фрукты. На 0,8-2,9% повысились цены на мясо и мясопродукты, рис, хлеб. Одновременно существенно (на 13,4%) подешевели яйца, на 3,3% и 2,1% - гречневая крупа и молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,7%, в т.ч. табачные изделия - на 5,5%, алкогольные напитки - на 0,9%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,8% произошло главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 8,0%, канализацию - на 5,3%, содержание домов и придомовых территорий - на 4,4%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,5% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 0,9%, проезда в автодорожном транспорте на 0,4%. Вместе с тем произошло удешевление перевозок авиационным и железнодорожным пассажирским транспортом на 1,5% и 0,7% соответственно.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  инфляция, украина
 
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