13.06.2017 09:31

Кабмин отменит установление минимальных цен на сигареты

Кабинет министров предлагает Верховной Раде отменить необходимость устанавливать минимальные оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, табак и промышленные заменители табака.



Цензор

Соответствующий правительственный законопроект №6568 зарегистрирован в парламенте.



Согласно документу, предлагается изъять соответствующий пункт из переходных положений закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году".



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту за подписью министра финансов Александра Данилюка, введение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на табачные изделия противоречит положениям Директивы Совета ЕС 2011/64/ЕС. Такой механизм в прошлые годы внедрялся в некоторых странах ЕС и по решениям Европейского Союза 2000-2010 годов отменен.



"Таким образом, установление минимальных розничных цен на табачные изделия вероятно будет рассматриваться Комиссией ЕС и Судом ЕС как нарушение конкуренции и нарушения обязательств согласно статье 15 Директивы ЕС 2011/64/ЕС", – указано в документе.



Как сообщалось, в марте Государственная фискальная служба разработала очередной проект постановления правительства, который предусматривает введение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на табачные изделия.



Согласно проекту постановления, минимальные оптово-отпускные и розничные цены на пачку сигарет с фильтром должны составлять 22,44 грн и 21,1 грн соответственно. Оптово-отпускные и розничные цены на пачку сигарет без фильтра – 18,25 и 18,84 грн.



Ранее Евросоюз выступил против установления минимальных цен на сигареты в Украине, указав что минимальные цены противоречат его законодательству. В тоже время в ЕС заявлили, что Украина имеет право свободно вводить минимальный акцизный сбор на табачные изделия.