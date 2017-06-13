13.06.2017 15:42

Евробанкиры изучили проект развития метро в Харькове

Делегация Европейского банка реконструкции и развития во главе с его первым вице-президентом Филипом Беннеттом сегодня, 13 июня, находится с рабочим визитом в Харькове.



// city.kharkov.ua

Перед встречей с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом гости ознакомились с проектом развития третьей линии метрополитена в сторону Международного аэропорта «Харьков». Они проехали в метро от станции «Проспект Гагарина» до станции «Исторический музей», где первый заместитель городского головы Игорь Терехов рассказал им об особенностях проектирования и строительства станций метро «Державинская» и «Одесская».



Он напомнил, что проект развития третьей очереди Харьковского метрополитена предусматривает выделение кредитных средств в сумме 320 млн евро на строительство двух станций, строительство электродепо за ст. м. «Победа» и закупку 85 вагонов подвижного состава. При этом половину тела кредита возместит город, а вторую половину – государство.



Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Филип Беннетт уточнил, что 160 млн евро выделит ЕБРР и столько же – Европейский инвестиционный банк. По его словам, эти суммы должны быть утверждены на заседании инвестиционного комитета, а потом, в сентябре, - на совете директоров банков.



«Подготовка этого проекта заняла много времени, поэтому сейчас для нас очень важно, чтобы со стороны города и государства было сделано все необходимое, чтобы этот проект был подписан до конца года. Были определенные вопросы со стороны Украины, которые вроде бы уже закрыты. Завтра я ожидаю подтверждения этого на встрече с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Наш план – представить проект на совете директоров в сентябре и подписать договор в четвертом квартале. Но, опять-таки, политические перипетии иногда могут быть не совсем предсказуемы», - отметил Филип Беннетт.