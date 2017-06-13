 
Главная Новости Экономика и промышленность Евробанкиры изучили проект развития метро в Харькове
13.06.2017  15:42   

Евробанкиры изучили проект развития метро в Харькове

Делегация Европейского банка реконструкции и развития во главе с его первым вице-президентом Филипом Беннеттом сегодня, 13 июня, находится с рабочим визитом в Харькове.


// city.kharkov.ua

Перед встречей с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом гости ознакомились с проектом развития третьей линии метрополитена в сторону Международного аэропорта «Харьков». Они проехали в метро от станции «Проспект Гагарина» до станции «Исторический музей», где первый заместитель городского головы Игорь Терехов рассказал им об особенностях проектирования и строительства станций метро «Державинская» и «Одесская».

Он напомнил, что проект развития третьей очереди Харьковского метрополитена предусматривает выделение кредитных средств в сумме 320 млн евро на строительство двух станций, строительство электродепо за ст. м. «Победа» и закупку 85 вагонов подвижного состава. При этом половину тела кредита возместит город, а вторую половину – государство.

Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Филип Беннетт уточнил, что 160 млн евро выделит ЕБРР и столько же – Европейский инвестиционный банк. По его словам, эти суммы должны быть утверждены на заседании инвестиционного комитета, а потом, в сентябре, - на совете директоров банков.

«Подготовка этого проекта заняла много времени, поэтому сейчас для нас очень важно, чтобы со стороны города и государства было сделано все необходимое, чтобы этот проект был подписан до конца года. Были определенные вопросы со стороны Украины, которые вроде бы уже закрыты. Завтра я ожидаю подтверждения этого на встрече с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Наш план – представить проект на совете директоров в сентябре и подписать договор в четвертом квартале. Но, опять-таки, политические перипетии иногда могут быть не совсем предсказуемы», - отметил Филип Беннетт.

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  метро, харьков, ебрр
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.06 Криминал и происшествия В харьковском метро двое пьяных с велосипедом пытались прорваться на платформу 07.06 Криминал и происшествия В харьковской подземке задержали серийного вора мобильных телефонов 06.06 Общество Харьковский метрополитен получил международную награду (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился со сборной Украины по боксу
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 