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14.06.2017  09:22   

Украинским женщинам разрешат работать в тяжелых и опасных условиях – Минздрав

Украинским женщинам разрешат работать в тяжелых и опасных условиях.


РБК-Украина

Соответствующий проект документа, направленного на отмену приказа №256 Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или небезопасными условиями труда, на которых запрещается использование труда женщин обнародован на сайте ведомства.

В настоящее время, использование труда женщин в деятельности связанной с медициной и фармацевтикой запрещено при производстве антибиотиков, получении морфина из опий-сырца, (аппаратчик фильтрации, занятый ручной разборкой и сборкой фильтр-прессов размером рам более 500 мм) и производстве андрогенов (аппаратчик получения синтетических гормонов, занятый на препаратах тестостерона и его производных).

Кроме того, приказ №256 запрещает использование женского труда в некоторых специальностях связанных с литейными, сварочными, слесарными, строительными, монтажными, работами, а также в некоторых специальностях, связанных с работой со свинцом, добычей руды, добычей и переработкой торфа, бурением скважин, добычей нефти и газа, черной металлургией.

Соответствующий проект приказа был разработан с целью выполнения международных обязательств по гендерному равенству и приведению в соответствие нормативно-правовых актов Украины с Директивой ЕС Об осуществлении принципа равных возможностей и равного отношения между мужчинами и женщинами в вопросах занятости и профессиональной деятельности.

Источник:   Деньги
 Тэги:  кабмин, работа, гендер
 
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