15.06.2017 09:12

Кабмин утвердил финплан «Турбоатома» с чистой прибылью 700 миллионов

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план ПАО «Турбоатом» (Харьков) на 2017 год с ожидаемой чистой прибылью в размере 704,566 млн грн.



пресс-службазавода

Согласно утвержденному на заседании правительства в среду распоряжению, ожидаемый показатель EBITDA составляет 841 млн грн, чистый доход от реализации - 2 млрд 341,98 млн грн (с учетом доли экспортных операций по курсу 27,2 грн/$1), что на 8,6% выше плана 2016 года, доля экспорта – 33,2%.

Как сообщалось, в 2016 году "Турбоатом" сократил чистый доход на 19,6% по сравнению с 2015 годом, до 2 млрд,167 млн грн., чистая прибыль снизилась почти на 35%, до 1 млрд 065 млн грн. (финплан на 2016 год предполагал чистый доход в раз мере 2 млрд 156 млн грн. и чистую прибыль 555,5 млн грн).

Основные заказчики "Турбоатома" в Украине – ПАО "Укргидроэнерго", НАЭК "ЭНергоатом", и украинские энергоргенерирующие компании – Центрэнерго, Донбасэнерго, ДТЭК Днипроэнерго, ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго.

Кроме того, в их числе – Евразийская энергетическия компания и АО "Самрук-Энерго" (Казахстан), госкорпорация "Росатом" и ПАО "РусГидро" (Россия), а также Болгария, Венгрия, Македония, Индия, страны Латинской Америки.

Капитальные инвестиции планируются в размере 50 млн грн, в том числе 25 млн грн на капитальный ремонт технологического, энергетического и подъемно-транспортного оборудования, 11,7 млн грн – приобретение основных средств.

Рентабельность деятельности предприятия запланирована на уровне 30,1% (в 2016 году планировалась 33%, по факту составила 49,2%).

Присутствовавший на заседании правительства генеральный директор ПАО "Турбоатом" Виктор Субботин подчеркнул, что доля экспорта, которую уже в текущем году имеет "Турбоатом" (33%) – не очень хороший показатель.

"Мы над этим работаем, но в данном случае это частично объясняет факт, что мы с минимальной рентабельностью продаем продукцию украинским энергетикам. На экспорт мы работаем с рентабельностью 100%, а это в пять-семь раз больше, чем для украинских энергетиков, но мы сознательно идем с минимальной ценой для них, потому что это бюджет страны. Отсюда и чуть ниже рентабельность текущего года", - отметил он.

В.Субботин сообщил, что сегодня делегация предприятия улетает в Казахстан.

"Там три контракта и перспектива подписания контракта до $50 млн с энергетиками, после этого перелет еще в одну страну, там тоже перспектива продаж до $100 млн", - сказал гендиректор.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Государству принадлежит более 75% акций ПАО "Турбоатом, крупным миноритарным владельцами является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. ОН владеет 15,34% акций.

В январе-марте 2017 года "Турбоатом" получил чистую прибыль в размере 119,86 млн грн, что в 2,3 раза меньше аналогичного показателя за тот же период 2016 года, чистый доход ПАО сократился на 36,3% к первому кварталу прошлого года, до 334,23 млн грн.