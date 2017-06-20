20.06.2017 09:36

Кабмин спрогнозировал курс доллара на три года

Бюджетной резолюцией на 2018-2020 годы предусмотрен средний курс гривни на уровне 29,3-31 грн за доллар.



dozor.kharkov.ua

Такие параметры прописаны в проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы.



Так, базовый сценарий предполагает среднегодовой курс в 2017 году на уровне 27,8 гривни за доллар.



Уже в следующем году курс прогнозируется на уровне 29,3 за доллар, в 2019-м - 30,5 грн за доллар, в 2020 году - 31 гривня за доллар.



Напомним, 19 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,02-26,03 гривни за доллар.



Ранее сообщалось, что бюджетной резолюцией предлагается установить размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года на уровне 3,723 тысяч гривен, с 2019 года - 4,173 тысяч гривен, с 2020 года - 4,425 тысяч гривен.