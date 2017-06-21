21.06.2017 08:25

Верховная Рада провалила законопроект про электронные деньги

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №5361-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств".



dozor.kharkov.ua

Законопроект должен был облегчить выход на украинский рынок международных платежных систем таких, как PayPal, ApplePay и GoogleWallet.

За принятие законопроекта за основу проголосовали всего 180 депутатов при необходимых 226. Попытка председателя ВР Андрея Парубия вернуть законопроект на доработку оказалась безуспешной.

Документом, в частности, предлагалось предоставить небанковским финучреждениям, имеющим лицензию на перевод средств без открытия счетов, право эмитировать электронные деньги. Сейчас такое право есть исключительно у банков.

Планировалось также разрешить Госказначейству выпускать электронные деньги, которые будут приниматься в счет оплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

Кроме того, законопроект предусматривал возможность оплаты товаров и услуг электронными деньгами, выпущенными нерезидентами.

Национальный банк на своем сайте заявил, что разочарован в таких результатах голосования, и отметил, что провал законопроекта свидетельствует о неготовности Украины к внедрению полноценной реформы финансового сектора.



