Верховная Рада провалила законопроект про электронные деньги

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №5361-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств".
Законопроект должен был облегчить выход на украинский рынок международных платежных систем таких, как PayPal, ApplePay и GoogleWallet.
За принятие законопроекта за основу проголосовали всего 180 депутатов при необходимых 226. Попытка председателя ВР Андрея Парубия вернуть законопроект на доработку оказалась безуспешной.
Документом, в частности, предлагалось предоставить небанковским финучреждениям, имеющим лицензию на перевод средств без открытия счетов, право эмитировать электронные деньги. Сейчас такое право есть исключительно у банков.
Планировалось также разрешить Госказначейству выпускать электронные деньги, которые будут приниматься в счет оплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
Кроме того, законопроект предусматривал возможность оплаты товаров и услуг электронными деньгами, выпущенными нерезидентами.
Национальный банк на своем сайте заявил, что разочарован в таких результатах голосования, и отметил, что провал законопроекта свидетельствует о неготовности Украины к внедрению полноценной реформы финансового сектора.
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