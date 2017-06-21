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21.06.2017  09:39   

Цены на железнодорожные билеты обещают не повышать

ПАО «Укрзалізниця» не будет повышать в ближайшее время тарифы на пассажирские перевозки.


РБК-Украина

Об этом заявил председатель правления «Укрзалізниці» Войцех Балчун.

"Мы решили не поднимать цены на билеты благодаря улучшению эффективности работы в других сферах", - подчеркнул Балчун.

По его словам, «Укрзалізниця» пошла даже дальше: снизила стоимость билетов на международные сообщения, например, в Перемышль или Холм.

"Рекламные цены мы сделали для того, чтобы эти трансграничные сообщения конкурировали с автобусами, которые стоят на границе много часов", - констатировал глава «Укрзалізниці».
Он отметил, что сейчас компания делает много, чтобы развивать международные железнодорожные сообщения.

"Мы интенсивно прорабатываем идею поезда Черновцы-Сучава со станцией пересадки в Вадул-Сирет. Все время также ведутся переговоры с венграми о введении в действие железнодорожного сообщения Мукачево-Будапешт. На этой неделе в Перемышле также продолжаются переговоры по поезду Львов-Краков ", - отметил Балчун.

По его словам, некоторые железнодорожные маршруты приносят «Укрзалізниці» значительные убытки. Но компания доплачивает к ним иногда даже 260 млн гривен, поскольку это - стратегические маршруты, а их поддержка является "частью общественной миссии" компании.

Источник:   Экономическая Правда
 Тэги:  цены, билеты, укрзалізниця
 
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