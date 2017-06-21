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21.06.2017  09:02   

«Турбоатом» подписал новые контракты

ПАО «Турбоатом» подписало новые договоры и соглашения с предприятиями республики Казахстан.


dozor.kharkov.ua

В рамках национального дня Украины на выставке Экспо 2017 было подписано ряд договоров и соглашений о сотрудничестве, сообщает пресс-служба предприятия. 

В частности, с АТ "Евроазиатская Энергетическая Корпорация" были подписаны:

- договоры на сумму более чем 3 млн дол. США: на изготовление и поставку запасных деталей к паровым турбинам; на изготовление и поставку ротора среднего давления паровой турбины;

- соглашение о сотрудничестве на модернизацию двух паровых турбин единичной мощностью 300 МВт и 2-х генераторов в рамках реконструкции энергоблоков № 7 и № 8 ТЭС Аксу.

Также были подписаны соглашения о деловом сотрудничестве с ООО "KBI Energy" и ООО "Энерго Спец Строй" на проведение работ по модернизации пяти паровых турбин единичной мощностью 500 МВт и генераторов в рамках реконструкции энергоблоков № 3 - № 8 Экибастузской ГРЭС-1.

 

Тэги:  турбоатом, харьков
 
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