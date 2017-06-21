21.06.2017 10:47

Из бюджета Харькова выделены дополнительные средства на ремонт школ, детсадов и домов

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2017 год.



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Соответствующее решение было принято сегодня, 21 июня, на сессии горсовета.



Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, внесение изменений в бюджет города Харькова, в первую очередь, связано с уточнением объемов межбюджетных трансфертов в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины. Согласно этому документу, бюджету города Харькова предусматривается субвенция из государственного бюджета на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий в сумме 35,8 млн грн.



В связи с повышением с 26 мая размеров должностных окладов работников органов местного самоуправления, на данные расходы в бюджете были предусмотрены ассигнования в сумме 19,9 млн грн.



Кроме того, на оплату труда педагогических работников, в связи с повышением должностных окладов на два тарифных разряда, было направлено 20 млн грн.



На обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам коммунальных предприятий города направлено 20,5 млн грн.



На капитальный ремонт учреждений культуры дополнительно выделено 15 млн грн, текущий и капитальный ремонт школ и детских дошкольных учреждений - 13,9 млн грн, учреждений социальной сферы - 1,7 млн грн.



На приобретение путевок в санатории для граждан 1-й категории, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, было направлено 0,7 млн грн.



На проведение неотложных работ по капитальному ремонту учреждений здравоохранения и приобретение медицинского оборудования выделено 8,1 млн грн, приобретение медикаментов - 2,8 млн грн, оплату молочных смесей для детей первых двух лет жизни из малообеспеченных семей - 1,5 млн грн.



На укрепление материально-технической базы школы олимпийского резерва по водным видам спорта им. Яны Клочковой был направлен 1 млн грн, на выплату стипендий Харьковского горсовета спортсменам-кандидатам на участие в Дефлимпийских, Олимпийских и Параолимпийских играх - 0,2 млн грн.



На создание территориальных отделений центров предоставления социальных и административных услуг, а также обеспечение деятельности действующих предусмотрено направить 69,3 млн грн.



Расходы на текущий и капитальный ремонт жилого фонда были увеличены на 69,5 млн грн, установку счетчиков тепловой энергии в жилых домах города Харькова - 15 млн грн, на реконструкцию, ремонт и содержание объектов инженерных тепло-, электро- и водокоммуникаций - 21,5 млн грн.



На реконструкцию рекреационной зоны сада им. Шевченко было предусмотрено 16 млн грн, благоустройство и ремонт зеленых зон отдыха - 61,9 млн грн, выполнение работ по восстановлению и сохранению памятников Второй мировой войны - 8,6 млн грн.



На оплату электроэнергии для внешнего освещения города, в связи с отменой льготного тарифа, предусмотрены 10 млн грн.



На реконструкцию дорог было выделено 57,8 млн грн, текущий ремонт улично-дорожной сети - 30 млн грн, капремонт и реконструкцию трамвайных путей, переездов и контактных сетей - 51,6 млн грн.



Расходы на приобретение автомобилей специального назначения коммунальным предприятиям увеличены на 91,6 млн грн.



Кроме того, была предусмотрена субвенция государственному бюджету в сумме 2,3 млн грн, в том числе:



- на реконструкцию и реставрацию помещений Харьковского научно- исследовательского института судебной экспертизы им. засл. проф. Н. Бокариуса – 1 млн грн;



- строительство спортивных площадок на территории Харьковской специализированной средней музыкальной школы-интерната, а также студенческих городков и общежитий Харьковского национального университет им. Каразина, Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого и Национального аэрокосмического университета им. Жуковского - 908 тыс. грн;



- приобретение пожарных рукавов для городских пожарно-спасательных подразделений Главного управления Государственной службы Украины в Харьковской области по чрезвычайным ситуациям - 199 тыс.грн;



- создание второго зала музея музыкальной культуры «Обереги музыкальной Харьковщины» - 150 тыс. грн.