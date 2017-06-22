Цена на нефть продолжает падать

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в четверг утром упали в цене до 44,80 доллара за баррель.
По состоянию на 8:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,04%.
При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 42,52 доллара за баррель, потеряв 0,02%.
Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 47,22 долл. за баррель.
Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.
День ожидается облачный, но без осадков.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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