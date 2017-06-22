22.06.2017 08:29

Цена на нефть продолжает падать

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в четверг утром упали в цене до 44,80 доллара за баррель.



РБК-Украина

По состоянию на 8:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,04%.



При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 42,52 доллара за баррель, потеряв 0,02%.



Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 47,22 долл. за баррель.