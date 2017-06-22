В НБУ предлагают ввести патентный сбор для «обменок»

Департамент лицензирования НБУ предлагает ввести фиксированную плату для каждого пункта обмена валют.
Об этом пишет директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.
Он предлагает заменить налог на прибыль по валютно-обменным операциям патентным сбором - фиксированной ставкой от одного пункта обмена.
"Так мы устраним еще одну предпосылку для сокрытия реальных масштабов бизнеса, ведь размер налога не будет зависеть от объема операций", - отмечает Бевз.
По его словам, ввести патентный сбор Нацбанк не уполномочен - для этого нужны изменения в Налоговый кодекс.
"Национальный банк готовит и планирует в ближайшее время направить уполномоченным государственным органам свои предложения по этому вопросу", - написал он.
"Главный аргумент в пользу введения фиксированного патентного сбора - это новшество должно увеличить официальный объем рынка валютно-обменных операций и повысить поступления в бюджет. Для самих компаний это еще один аргумент в пользу работы в правовом поле, который приведет к росту конкуренции в секторе", - говорится в тексте.
Как сообщалось, пункты обмена валют скрывают свои доходы для минимизации налоговой нагрузки. Финансовые компании показывают прибыль в размере всего 400-500 грн с каждого пункта обмена валюты или убыток.
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